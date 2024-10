Accusation de viol : Mbappé a fait une annonce au Real Madrid !

Amadou Diawara

Selon la presse suédoise, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Malgré tout, l'attaquant du Real Madrid refuse de prêter attention à ce qui se passe en dehors des terrains. Du moins, c'est le message qu'il a fait passer à Carlo Ancelotti, son entraineur.

Ménagé pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a profité de ses jours de repos pour voyager en Suède, plus précisément du côté de Stockholm. Toutefois, à en croire la presse locale, l'attaquant des Bleus serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi au sein de l'hôtel dans lequel il séjournait.

«Je n'ai rien à me reprocher»

D'après Me Marie-Alix Canu-Bernard, Kylian Mbappé affirme qu'il est innocent. « La seule chose que je peux vous dire, c’est qu’il n’a rien à se reprocher. Lui dit clairement : “je n’ai rien à me reprocher », a confié l'avocate du footballeur français. D'ailleurs, Kylian Mbappé aurait également fait passer un message au Real Madrid, faisant part de sa sérénité auprès de Carlo Ancelotti.

«Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur»

Selon les informations de Defensa Central, Kylian Mbappé a échangé avec Carlo Ancelotti ces dernières heures. Et le numéro 9 du Real Madrid a fait comprendre à son entraineur qu'il était impatient de rejouer, qu'il voulait se focaliser sur le football et laisser ses avocats gérer cette affaire. « Coach, je vais très bien, j'ai hâte de jouer samedi... Je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'extérieur », a confié Kylian Mbappé à Carlo Ancelotti.