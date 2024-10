Mbappé accusé de viol : La grande révélation !

Thomas Bourseau

La virée suédoise de la semaine dernière pourrait coûter très cher à Kylian Mbappé. Accompagné de Nordi Mukiele notamment, l’attaquant du Real Madrid est visé par une plainte d’une femme affirmant avoir eu un rapport sexuel non consenti. Quatre jours après le dépôt de la plainte en question, l’entourage de Mbappé n’aurait toujours pas été mis au parfum de manière officielle de ce document.

Kylian Mbappé passe quelques journées mouvementées ces derniers temps. Non appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement de l’équipe de France de ce mois d’octobre en raison d’une diminution physique, la recrue star du Real Madrid est resté en Espagne pour suivre un protocole de soins et un programme athlétique concocté par Antonio Pintus. Toutefois, pendant la trêve internationale, Mbappé a joui de quelques jours de repos offerts par le Real Madrid qu’il a entre autres passé en Suède.

Mbappé - Vinicius Jr : Le duo brisé après une offre colossale ? https://t.co/cZWrbYl8wU pic.twitter.com/S20FECYGkO — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

Une femme porte plainte pour une relation sexuelle non consentie avec Mbappé

Mercredi et jeudi soir dernier, Kylian Mbappé était à Stockholm et aurait fréquenté la boîte de nuit du V dans la capitale suédoise. Comme Le Parisien l’a souligné dans ses colonnes du jour, le parquet de Stockholm a ouvert une enquête criminelle pour « viol » et « harcèlement sexuel ». Le quotidien de la capitale rapporte un dépôt de plainte par une femme par le biais duquel elle assurerait avoir eu une relation sexuelle non consentie avec Mbappé.

Le clan Mbappé n’a pas été avisé de la plainte ?

La plainte en question fut déposée le samedi 12 octobre. C’est du moins ce que Le Parisien affirme dans ses colonnes du jour ce jeudi. Néanmoins, à l’instant T, ni Kylian Mbappé ni son entourage n’aurait officiellement été avisés de ce document juridique. La situation pourrait et devrait même évoluer dans les prochaines heures.