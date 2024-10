Real Madrid : Kylian Mbappé prend la parole en pleine polémique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on parle actuellement beaucoup de Kylian Mbappé pour son voyage en Suède et les accusations de viol à l'encontre du Français, il ne faut pas oublier le sportif. Ainsi, ce jeudi, le Real Madrid a annoncé que Mbappé avait été élu joueur du mois chez les Merengue. Suite à cette distinction, le numéro 9 merengue a pris la parole.

En pleine tourmente, Kylian Mbappé doit faire face à de graves accusations de viol. Suite à son voyage à Stockholm, le joueur du Real Madrid serait visé par une plainte et une enquête a été ouverte. Assurant n'avoir rien à se reprocher, Mbappé va retrouver les terrains ce samedi face au Celta Vigo. L'occasion pour le joueur du Real Madrid de montrer pourquoi il avait été élu joueur du mois chez les Merengue.

« Je suis ravi »

Voilà donc un nouveau trophée pour Kylian Mbappé. Cela ravit d'ailleurs le numéro 9 du Real Madrid. Pour les médias du club madrilène, le Français a confié : « Je suis ravi et reconnaissant envers les supporters du Real Madrid et c'est un plaisir d'être élu meilleur joueur du mois. Le plus important est de gagner des matchs pendant ce mois et j'espère pouvoir remporter à nouveau ce prix ».

« L'équipe et moi-même sommes prêts »

« Nous avons maintenant trois matchs très importants à venir et nous voulons les gagner. L'équipe et moi-même sommes prêts et j'espère que nous pourrons faire de bonnes choses pour tous les Madridistas », a poursuivi Kylian Mbappé.