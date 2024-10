Mbappé accusé de viol : La réponse très cash du Real Madrid !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le Real Madrid va retrouver le chemin de la Liga avec un déplacement sur la pelouse du Celta Vigo. Une rencontre où Kylian Mbappé va être scruté de très près. En effet, le numéro 9 merengue fait l'objet d'accusation de viol suite à sa virée en Suède. Niant les fans qui lui sont reprochés, Mbappé peut compter sur le soutien du Real Madrid.

Accusé de viol, Kylian Mbappé est au coeur de la tempête. Logiquement, la star du Real Madrid et de l'équipe de France assure sa défense. Par l'intermédiaire de son avocate, Mbappé a notamment fait savoir qu'il n'avait rien à se reprocher. « Il n'a rien à se reprocher et ne voit même pas de quoi on parle », lâchait Me Marie-Alix Canu-Bernard.

Mbappé - PSG : Pierre Ménès confirme une bombe ! https://t.co/bTHJfJx9Ud pic.twitter.com/1M3ThmE0QL — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

« Le plus gros fake de l'histoire du sport »

Si une enquête est en cours du côté de la Suède suite à ces accusations de viol contre Kylian Mbappé, le Real Madrid est monté au secours de son numéro 9. La Casa Blanca a d'ailleurs livré une réponse fracassante à toute cette histoire. En effet, pour l'AFP, une source au sein du Real Madrid a parlé du « plus gros fake de l'histoire du sport ».

Mbappé prêt à porter plainte ?

Dans de beaux draps, Kylian Mbappé pourrait contre-attaquer et déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse. Me Marie-Alix Canu-Bernard confiait ce mercredi : « S'il est confirmé que cette plainte le visait de près ou de loin - après tout, il peut aussi considéré comme témoin- , évidemment nous sommes en train de préparer une plainte en dénonciation calomnieuse puisqu'il n'a rien à se reprocher ».