Accusation de viol : «Gros fake», une réponse est tombée pour Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Profitant de quelques jours de repos accordés par le Real Madrid pendant la trêve internationale, Kylian Mbappé s'est envolé pour la Suède. Un voyage suite auquel le capitaine de l'équipe de France se retrouve aujourd'hui accusé de viol. Mbappé se défend, assurant n'avoir rien à se reproche et au sein de la Casa Blanca, on est derrière lui.

Cela fait maintenant quelques jours que Kylian Mbappé est dans la tourmente. En effet, suite à voyage du côté de Stockholm, la star du Real Madrid et de l'équipe de France fait désormais l'objet d'accusation de viol. Alors que la virée nocturne de Mbappé en Suède le soir d'Israël-France avait déjà fait beaucoup parler, cela pourrait être encore plus grave...

Mbappé - PSG : Pierre Ménès confirme une bombe ! https://t.co/bTHJfJx9Ud pic.twitter.com/1M3ThmE0QL — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

« Il n'a rien à se reprocher »

Accusé donc de viol, Kylian Mbappé estime n'avoir rien à se reprocher. Tel est en tout cas le discours tenu par l'avocate du Français. « La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait rien. (...) Il ne peut pas imaginer une seule seconde qu'une plainte a été déposer et le vise. Il n'a rien à se reprocher et ne voit même pas de quoi on parle », confiait ce mercredi Me Marie-Alix Canu-Bernard.

« Le plus gros fake de l'histoire du sport »

Du côté du Real Madrid, on croit aussi en l'innocence de Kylian Mbappé. On estimerait même que tout cela serait monté de toute pièce. Contactée par l'AFP, une source au sein du club merengue n'hésite pas à parler du « plus gros fake de l'histoire du sport ».