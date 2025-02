50M€ : Deschamps valide le gros coup du PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé à l’été 2023 dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€, Ousmane Dembélé a désormais un nouveau rôle au PSG. L’international français reste sur deux triplés consécutifs, contre Stuttgart et Brest, inscrits en étant aligné en tant qu’avant-centre par Luis Enrique. Une réussite et une efficacité saluées par Didier Deschamps.

Souvent décrié pour son manque d’efficacité, Ousmane Dembélé a réglé la mire. Aligné en tant que numéro 9 lors des deux derniers matchs du PSG, l’attaquant âgé de 27 ans reste sur deux triplés consécutifs, contre Stuttgart (1-4) et Brest (2-5). Une réussite qui ne surprend pas Didier Deschamps.

« Ousmane a toujours été très adroit face au but »

« Mon regard sur l’efficacité actuelle de Dembélé ? C'était sa marge de progression la plus importante. Et vu son potentiel, ce n'est pas une surprise. C'est lié à son repositionnement mais il ne faut pas oublier qu'Ousmane, lors des séances ou des exercices de fin d'entraînement, a toujours été très adroit face au but. Et avec les deux pieds. Il ne faut jamais oublier cet aspect chez lui. Son jeu de dribbles, sur un côté, lui demande beaucoup d'efforts. Notamment musculaires. Il n'a pas toujours la même fraîcheur ensuite. Là, il évolue dans une équipe dominante, il est près de la surface. En étant plus haut, il est à la finition. Il sent vraiment bien les coups, je trouve. Il se positionne bien. Et il est efficace », a déclaré Didier Deschamps auprès de L'Équipe.

« Il finira au-dessus de ses moyennes habituelles, c'est une certitude »

Auteur de 19 réalisations toutes compétitions confondues avec le PSG, Ousmane Dembélé a déjà battu son record personnel, qui était de 14 buts avec le FC Barcelone lors de la saison 2018-2019. De là à imaginer qu’il puisse devenir un attaquant à 30 ou 35 buts par saison ? « Il n'a pas de limites à se fixer. Il traverse une très bonne période, il est efficace. Il finira au-dessus de ses moyennes habituelles, c'est une certitude. Maintenant, vous donner un chiffre, ce serait lui fixer une limite », a ajouté Didier Deschamps.