Enquête pour viol : «Énervé», Mbappé se lâche avec son clan

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le scandale pourrait prendre des proportions énormes en raison de la notoriété de l'accusé. Star du Real Madrid et du football français, Kylian Mbappé est visé par une plainte pour viol et agression sexuelle. Par le biais de son avocate, le champion du monde 2018 se défend et en privé, il ne cacherait pas sa colère.

Accusé de viol et d’agression sexuelle par une jeune femme en Suède, Kylian Mbappé réserve ses paroles pour la justice et pour les autorités. Mais par le biais de son avocate, le joueur tricolore a déjà annoncé qu’il ne regrettait rien et qu’il était prêt à se défendre. Selon RMC Sport, il « aurait eu un rapport sexuel » lors d'une « relation consentie » avec une jeune femme lors de son passage à Stockholm.

Le coup de gueule de Mbappé

Selon les informations de Relevo, Mbappé serait profondément marqué par cette adverse, qui bouscule son début d’aventure au Real Madrid. Comme indiqué par le média espagnol, le champion du monde 2018 serait « énervé » par le tumulte crée, mais aussi « affecté psychologiquement ».

Mbappé retrouve le sourire à l'entraînement

Les entraînements lui permettraient de s’aérer l’esprit et de resserrer les liens avec sa carrière de football, remis en cause par cette affaire. Une mise en examen pourrait bien noircir son futur, mais aussi ses rêves de succès au Real Madrid. Le rêve pourrait vite se transformer en cauchemar.