Mbappé : Un voyage à 100 000€ !

Non sélectionné par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de France du mois d'octobre, Kylian Mbappé a profité de quelques jours de vacances accordés par le Real Madrid pour se rendre en Suède puis en Corse notamment. Tout cela a toutefois eu un prix pour le Madrilène. L'Equipe a d'ailleurs dévoilé l'addition payée par Mbappé.

Ce samedi, Kylian Mbappé va retrouver les terrains avec le Real Madrid lors d'une rencontre face au Celta Vigo. Le sportif va reprendre ses droits alors que le Français a défrayé la chronique au cours des derniers jours. En effet, n'ayant pas été appelé en équipe de France, le capitaine des Bleus s'est rendu à Stockholm. Un voyage en Suède suite auquel il se retrouve aujourd'hui accusé de viol. Par la suite, Mbappé s'est également rendu en Corse.

Une virée à 100 000€

Ce vendredi, L'Equipe a retracé le parcours de Kylian Mbappé avec son avion, un Embraer Legacy 550 d'une capacité de 8 places. Ainsi, comme le rapporte le quotidien sportif, le joueur du Real Madrid a volé pendant une quinzaine d'heures, si l'on ajoute à cela les immoblisations, l'addition grimperait à 100 000€ pour Mbappé.

Un voyage pas écologique

En plus de coûter cher, ce voyage de Kylian Mbappé n'a également pas été le plus écologique. En effet, avec 6600 kilomètres au compteur, la star du Real Madrid aurait émis 25 tonnes de CO2. Quasiment deux fois plus que la moyenne d'un Français, qui est de quasiment 10 tonnes de CO2.