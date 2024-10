L’Algérie snobée, un crack s’annonce en équipe de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eligible à la sélection algérienne, Yacine Adli a, très vite, fait savoir qu'il souhaitait défendre les couleurs de l'équipe de France. Une annonce qui avait profondément froissé les supporters des Fennecs. Au cours d'un entretien accordé à Zack Nani, le joueur du Milan AC a fait son mea-culpa, tout en assumant sa décision.

Comme beaucoup de bi-nationaux, Yacine Adli était face à un dilemme. Porter le maillot de l’équipe de France malgré une concurrence féroce à son poste ou intégrer la sélection algérienne où il a plus de chance de se faire une place ? Le joueur du Milan AC a opté pour la première option. Il y a quelques mois, le milieu de terrain, formé au PSG, avait évoqué son désir de défendre les couleurs bleus. La manière dont il avait annoncé son choix sportif avait irrité les supporters algériens.

Le message d'Adli aux supporters algériens

Lors d’un entretien accordé à Zack Nani, Adli a présenté ses excuses. « Quand j’ai dit : ‘Je veux jouer au plus haut-niveau’, les gens l’ont compris comme si je ne dénigrais l’Algérie et que ce n’était pas le plus haut-niveau, mais non, pour moi l’équipe de France est le graal dans mon parcours, mais ça ne veut pas dire que l’Algérie n’est pas le haut-niveau » a-t-il déclaré, avant d’assumer son choix.

« Le graal, c’est l’équipe de France »

« Le Maroc démarche les joueurs très tôt, l’Algérie le fait un peu, mais à une moindre échelle. Ne pas avoir ce truc-là fait que c’est différent dans le sens où l’objectif, le graal, c’est l’équipe de France A. Ça aurait peut-être été différent si j’avais été démarché plus jeune, c’est une première chose. Quand tu te fixes un objectif, c’est dur d’y renoncer en disant: ‘Je ne l’ai pas atteint, je vais en sélection d’Algérie.’ J’ai beaucoup de respect et d’estime pour l’Algérie »a confié Adli, qui attend désormais l’appel de Didier Deschamps.