Vente FC Nantes : La décision fracassante du boss

Dernièrement, il a été question d'une vente du FC Nantes à la famille de Trent Alexander-Arnold, actuellement sous contrat avec Liverpool. Plusieurs réunions auraient eu lieu à Londres et une première offre aurait été transmise. Mais selon un journaliste, il ne faut pas s'attendre à voir Waldemar Kita quitter son poste dans un avenir proche.

Ce vendredi, beIN SPORTS a diffusé un reportage sur une espèce en voie de disparition : les présidents propriétaires. Six dirigeants ont évoqué leur expérience, dont Waldemar Kita, à la tête du FC Nantes depuis 2007. L’homme d’affaires franco-polonais a évoqué les difficultés rencontrées, mais aussi l’argent perdu au cours de son expérience dans le football. Pour autant, la famille n’a pas l’intention de claquer la porte dans les prochaines semaines, malgré les rumeurs autour de son avenir.

Kita a un plan

« Waldemar Kita, s’il doit quitter le club, C’est une hypothèse envisageable, il n’est pas fermé, veut une vente totale de ses parts. Il n’acceptera pas d’augmentation de capital. Ce n’est pas le genre de configuration qu’il veut, comme au Paris FC avec Pierre Ferracci. S’il doit partir, c’est pour vendre ses parts. Ce qui réduit le champ des possibles dans le contexte économique du football français. Pour l’instant, le court terme veut que Waldemar Kita gère bon an mal an son club. On pense qu’il va rester et va progressivement laisser la tête opérationnelle à Franck Kita » a confié Bastien Aubert.

Peu de projets tiennent la route

D’autant que les prétendants ne sont pas nombreux. « Quels candidats ? La famille Alexander-Arnold a été liée à la famille Kita, ce que Waldemar a démenti. On pense aussi au Collectif Nantais, qui était le projet un pour racheter le club. Depuis, Mickaël Landreau s’est rapproché du corps arbitral et on a plus de trop de nouvelles » a déclaré le journaliste de But Football Club.