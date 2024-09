FC Nantes : Quand Kita recale une star

Arnaud De Kanel

Selon les dernières rumeurs, Trent Alexander-Arnold, vice-capitaine de Liverpool, pourrait bientôt faire parler de lui en dehors des terrains, et cette fois-ci en France. Le défenseur anglais envisagerait de devenir propriétaire du FC Nantes. Une information démentie par Waldemar Kita qui ne se dit pas vendeur.

Un nouveau grand nom du football français pourrait bientôt changer de mains. Après la vente récente de l’ASSE, c’est désormais le FC Nantes qui attirerait les regards. Selon des informations révélées par L’Équipe, Trent Alexander-Arnold, l’international anglais et vice-capitaine de Liverpool, aurait jeté son dévolu sur le club nantais. Le défenseur de 25 ans se serait déjà entretenu avec le président actuel, Waldemar Kita, et aurait proposé, de manière informelle, une offre avoisinant les 100M€. Cependant, Kita a lâché sa réponse dans la presse, n'ayant visiblement pas connaissance de l'intérêt de la star anglaise pour son club.

Kombouaré se lâche, il ne rêvait pas du FC Nantes ! https://t.co/8PsyZMIgAQ pic.twitter.com/y7VUmH0xl7 — le10sport (@le10sport) September 22, 2024

«Trent Alexander-Arnold ? Mais je ne le connais même pas !»

« Si cela est vrai ? Mais ce sont des conneries tout ça ! D’où ça sort ? Comment voulez-vous qu’un homme sérieux qui désire acheter un club passe par un journaliste ? Trent Alexander-Arnold ? Mais je ne le connais même pas ! Je viens de discuter avec mon avocat, je lui ai demandé : « Qui est ce mec-là ? ». Je n’ai jamais fait de visio-conférence avec qui que ce soit. Jamais de la vie. C’est du n’importe quoi. Mais comment voulez-vous que dans ce genre d’affaire, avec de telles sommes… Ce n’est pas sérieux », a pesté Waldemar Kita pour Ouest-France. Proche du président nantais, Pascal Praud indique également que le club n'est pas à vendre et que Trent Alexander-Arnold a donc été recalé.

«La vente du FCN n’est pas à l’ordre du jour»

« Les informations rapportées par la presse sur la vente du FC Nantes ne reposent sur aucun élément. Waldemar Kita ne connaît aucun des interlocuteurs cités par certaines gazettes. On prête au président du FCN un voyage à Londres quand il était dans le sud de la France. J’ai beaucoup d’amitié pour Waldemar Kita. Je crois le connaître assez bien. La vente du FCN n’est pas à l’ordre du jour », a confié le journaliste de CNews sur X.