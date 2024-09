Kombouaré se lâche, il ne rêvait pas du FC Nantes !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour à Nantes en mars dernier après un premier passage, Antoine Kombouaré n'avait pas fait d'une arrivée à la Beaujoire l'un de ses objectifs de sa carrière. L'envie est venue au cours de sa carrière en apercevant le fameux jeu à la nantaise prodigué par Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix.

C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Cet adage a été pris en compte par le FC Nantes au moment de remplacer Jocelyn Gourvennec en mars. La décision avait été prise de rappeler Antoine Kombouaré, déjà passé par le club entre février 2021 et mai 2023. Mais le technicien de 60 ans n’avait pas spécialement prévu de revenir à Nantes. Alors qu’il avait entamé une carrière de consultant sur Amazon Prime Vidéo, le Kanak avait d’autres objectifs, mais a fini par donner son accord à la famille Kita. En marge de la rencontre face à Angers, le technicien a fait preuve d'honnêteté.

« Je n'ai jamais rêvé d'entraîner Nantes »

En conférence de presse, Kombouaré est revenu sur ce retour. « Logique de revenir au FC Nantes ? Logique, non. Quand j'ai commencé à entraîner, j'avais des ambitions mais je n'ai jamais rêvé d'entraîner Nantes car je ne m'en sentais peut-être pas capable. Les entraîneurs qui étaient là, ce sont Messieurs Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix. Des grands entraîneurs. Je ne me sens jamais l'égal de ces gens, encore aujourd'hui ! » a-t-il confié.

Kombouaré a changé d'avis

L’envie de défendre les couleurs du FC Nantes est venue beaucoup plus tard. « J'avais envie d'entraîner au plus haut niveau, mais je ne pensais pas à Nantes. Et quand c'est arrivé, ça m'a semblé une évidence. Etant passé par le PSG, il fallait que je vienne à Nantes. Une fois ici, c'était devenu une évidence. Mais avant, non » a admis Kombouaré dans des propos rapportés par But Football Club.