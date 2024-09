Le FC Nantes racheté par un joueur ? Kombouaré vide son sac !

Jean de Teyssière

Ce vendredi, une folle rumeur a remué le FC Nantes. En effet, Trent Alexander-Arnold, latéral droit de Liverpool, pourrait racheter le club canari. A travers le fonds d’investissement de son père, le joueur de 25 ans voudrait devenir propriétaire du club nantais. Ce vendredi, Antoine Kombouaré a évoqué ce rachat, tout en bottant en touche.

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid a récemment racheté le SM Caen. Il est devenu pour l’occasion le premier joueur français de l’histoire à devenir propriétaire d’un club alors qu’il est en activité. Outre-Manche, un joueur anglais pourrait faire la même chose et racheter un club de Ligue 1.

Alexander-Arnold, bientôt propriétaire du FC Nantes ?

Ce vendredi, L’Équipe révèle que le FC Nantes pourrait bien être racheté par un fonds d’investissement appartenant à Trent Alexander-Arnold. Le jeune footballeur de 25 ans pourrait devenir propriétaire du club même si selon le quotidien français, Waldemar Kita, le président du club, nierait toute discussion et volonté de vendre…

«Si on a un patron de 25 ans, on fera ce qu’il dira»

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a évidemment été interrogé sur la rumeur du rachat du FC Nantes par le latéral droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold : « Franck (Kita, le directeur général délégué) m'a dit qu'une information risquait de sortir aujourd'hui. C'est tout à fait logique : il y a beaucoup de clubs en difficulté, il y a des fonds de pension qui ne savent pas quoi faire de leur argent. (...) Pour être honnête avec vous, ça n'a aucun impact sur mon travail. Nous, on est focus sur Angers. Comment voulez-vous que ça me touche ? Ce sont des informations qui passent, c'est entre vous journalistes, peut-être les supporters voire les patrons du club. Si demain, ça discute vraiment et qu'on voit des gens débarquer, d'accord. Le Collectif nantais... Il y en a plein qui veulent racheter le club. Est-ce que le propriétaire (Waldemar Kita) veut vendre ? Je ne sais pas. Mais si on a un patron de 25 ans, on fera ce qu'il dira. C'est le patron qui paie. »