«Si je vous disais ce que l'on faisait…» : En pleine affaire Mbappé, il balance !

D’après la presse suédoise, Kylian Mbappé est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm. L’international français s’était rendu en Suède la semaine dernière avec des proches durant son temps libre, une histoire à laquelle ont été invités à réagir certains entraîneurs de Ligue 1, dont Antoine Kombouaré.

Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle dans un hôtel de Stockholm où logeaient la star tricolore et son entourage la semaine dernière selon la presse suédoise. Alors que la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end, certains entraîneurs n’ont pas échappé aux questions concernant les sorties nocturnes de leurs joueurs. Cela a notamment été le cas d’Antoine Kombouaré ce vendredi.

« Des jeunes qui ont aussi besoin de vivre »

« Ça reste des jeunes, qui ont aussi besoin de vivre, ils ne peuvent pas rester enfermés chez eux, a estimé l’entraîneur du FC Nantes, rapporté par RMC. Il faut simplement qu'ils fassent attention aux endroits et aux personnes qu'ils fréquentent, car ils représentent le FC Nantes. »

« Tous les soirs après les matches, on allait prendre des verres »

Joueur de 1983 à 1999 avant d’être entraîneur, l’ancien du PSG s’est également remémoré certaines sorties en son temps. « Nous, si je vous disais ce que l'on faisait à notre époque. Tous les soirs après les matches, on allait prendre des verres, on sortait. Ça nous arrivait en semaine, mais ce n'était pas un souci du tout », a confié Kombouaré, rappelant toutefois que l’époque n’était plus la même : « Aujourd’hui c'est plus compliqué. Les réseaux sociaux sont terribles pour eux. »