Mercato : Le FC Nantes va signer le prochain Zaïre-Emery ?

Warren Zaïre-Emery a battu de nombreux records de précocité ces derniers mois. Difficile donc de le suivre. Membre de la même génération que le milieu de terrain du PSG, Johann Lepenant veut progresser à son rythme et refuse de brûler les étapes. Pour l'heure, il se contente de l'équipe de France espoirs. Avant mieux ?

Il y a encore quelques mois, en équipe de France espoirs, Warren Zaïre-Emery était associé à Johann Lepenant au milieu de terrain. Depuis, les trajectoires se sont séparées. Le joueur du PSG est devenu l’un des protégés de Didier Deschamps, tandis que son ancien coéquipier a stagné, durant de nombreux mois, jusqu’à son prêt au FC Nantes cet été.

Lepenant vise les Bleus

Questionné sur son parcours, Lepenant refuse de se comparer à Zaïre-Emery. « Chacun son parcours. Je suis hyper content pour Warren, il continue en équipe de France A, au PSG... Je m'entendais vraiment trop bien avec lui sur le terrain ; il ne se prend pas la tête, il court, il récupère, il joue simple... C'est tout ce que j'aime. Moi, j'ai eu ma blessure, ça m'a freiné. Je continue à bosser pour m'améliorer et progresser » a-t-il confié à L’Equipe.

Le FC Nantes croit en lui

Mais Lepenant croit en sa bonne étoile et espère suivre les pas de Zaïre-Emery. Pour cela, il faut enchaîner les rencontres. Et c’est pour cela que le joueur devrait s'inscrire dans la durée au FC Nantes. Les Canaris ont déjà pris la décision de lever l’option d’achat présente dans son contrat et estimée à 2,5M€.