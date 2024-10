PSG : Zaïre-Emery signe avec la famille Arnault, il s’enflamme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La famille Arnault débarque dans le football. La célèbre famille française se serait associée à Red Bull pour racheter le Paris FC. Le but étant de bâtir un projet solide, sans se précipiter. Autrement dit, ce n'est pas demain que certains joueurs du PSG débarqueront chez le concurrent. Ce qui n'empêche pas quelques joueurs d'entretenir des liens étroits avec Bernard Arnault.

L’équipe de France est en quête de têtes de gondole. Et ce n’est pas Kylian Mbappé, sous le feu des critiques et absent lors de ce rassemblement d’octobre qui fera oublier la retraite des Griezmann, Giroud ou encore Lloris. Une passation de pouvoir est en cours chez les Bleus et les sponsors jettent un regard attentif sur ce phénomène.

La relève est attendue

« L'image de Mbappé est un peu brouillée, à tort ou à raison. Sa communication laisse parfois à désirer et quoi qu'il fasse, il sera toujours commenté. Les frères Hernandez, Mike Maignan, Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga peuvent incarner la relève. Le public les aime bien. Bradley Barcola, sur le terrain, fait des choses exceptionnelles, et de ce qu'il renvoie, malgré son jeune âge (22 ans), il est dans le bon dosage. Michael Olise aussi, même s'il est arrivé très vite. Et il y a Warren Zaïre-Emery, 18 ans seulement, mais qui possède une très bonne image » a déclaré Frank Hocquemiller, patron de l'agence VIP Consulting.

Zaïre-Emery, prochaine égérie des Bleus ?

La jeune génération abrite aussi quelques joueurs bankables à commencer par Warren Zaïre-Emery, qui n’a pas attendu le rachat du Paris FC pour se rapprocher de grands noms comme Bernard Arnault. « On reçoit beaucoup de demandes de marques pour les footballeurs. C'est difficile à accepter pour certains sports qui sont durs, ont des valeurs, font des efforts pour exister, mais le foot reste numéro 1. L'arrivée de la famille Arnault, le fait que Louis Vuitton prenne sous contrat Zaïre-Emery, ce sont des signaux très positifs » a-t-il confié à L'Equipe.