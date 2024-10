PSG : Grande nouvelle pour Zaïre-Emery

Amadou Diawara

Alors qu'il n'a disputé aucune minute à l'Euro 2024, Warren Zaïre-Emery peine à emmagasiner du temps de jeu avec l'équipe de France ces derniers mois. Pour le duel face à la Belgique de ce lundi soir, le milieu de terrain du PSG pourrait voir le bout du tunnel. En effet, Warren Zaïre-Emery pourrait être aligné d'entrée par Didier Deschamps contre les Diables Rouges.

Pour l'Euro 2024, Warren Zaïre-Emery a été convoqué par Didier Deschcamps. Toutefois, le milieu de terrain du PSG n'a pas joué une seule minute en Allemagne.

PSG : Il échappe à la mort de peu et donne des nouvelles https://t.co/Mdd5zzHzQ7 pic.twitter.com/B8VvCM1JPp — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

Zaïre-Emery est à la peine avec les Bleus

Non utilisé par Didier Deschamps lors de l'Euro 2024, Warren Zaïre-Emery a vu son temps de jeu en équipe de France diminuer considérablement. Et quand son sélectionneur voulait le faire jouer contre la Belgique le mois dernier, Warren Zaïre-Emery a malheureusement dû déclarer forfait à cause d'une lésion au mollet gauche.

Zaïre-Emery titulaire contre la Belgique ?

Alors que la France se déplace en Belgique ce lundi soir, Warren Zaïre-Emery pourrait retrouver une place de titulaire sous la houlette de Didier Deschamps d'après Le Parisien. En effet, le sélectionneur des Bleus aimerait faire souffler Aurélien Tchouameni ou Eduardo Camavinga pour ce duel au sommet face aux Diables Rouges en Ligue des Nations.