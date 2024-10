PSG : Il échappe à la mort de peu et donne des nouvelles

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2019, Sergio Rico avait vu sa fin d’aventure parisienne être perturbée par un terrible accident de cheval en mai 2023. Le gardien espagnol a été pendant plusieurs semaines dans le coma, et n’avait pu sortir de l’hôpital qu’au mois d’août. Ce samedi, le joueur évoluant désormais à Al Gharafa a donné de ses nouvelles.

Cet été, plusieurs joueurs ont quitté le PSG. Si certains auront été vendus ou prêtés, d’autres comme Sergio Rico ont quitté le club à l’issue de leur contrat. Arrivé en 2019 en provenance du FC Séville, l’Espagnol aura occupé un rôle de doublure de Keylor Navas, et avait notamment disputé la demi-finale de la Ligue des Champions 2020 à Paris.

« Je suis très heureux de me sentir à nouveau footballeur »

En mai 2023, au lendemain de l’obtention du titre de champion de France, Sergio Rico avait subi un très gros accident de cheval en Andalousie. Plongé dans le coma pendant deux semaines, l’Espagnol avait pu ressortir indemne en août. Auprès du Parisien, le joueur qui a rejoint Al Gharafa cet été s’est exprimé sur son état, lui qui a pu de nouveau goûter au fait d’être titulaire. « Je suis très heureux de me sentir à nouveau footballeur, de me sentir à nouveau gardien de but, de me retrouver dans les cages. Je l’ai déjà dit mais c’était le seul objectif depuis mon lit d’hôpital : rejouer au football. Grâce à Dieu, c’est à nouveau possible », a ainsi confié l’ancien du PSG.

« C’est surtout la nuit d’après que je n’ai pas dormi »

« Je n’étais pas très nerveux mais j’avais comme des papillons dans le ventre », a expliqué Sergio Rico. « Il y avait plein de questions sur comment j’allais réagir, au niveau du corps, du mental… Mais tout s’est bien passé. Dès l’échauffement, je me sentais bien, en confiance. Ça m’a libéré. C’était un bon match, avec des sensations incroyables. C’est surtout la nuit d’après que je n’ai pas dormi (sourire). Il y avait l’euphorie du match et c’était vraiment un moment spécial ».