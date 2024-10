Mercato : Signature avortée au PSG, il déballe tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2019 au PSG, Sergio Rico a quitté le club de la capitale cet été, et a rejoint le Qatar en s’engageant en faveur d’Al Gharafa. Victime d’un grave accident de cheval en mai 2023, le portier espagnol, désormais âgé de 31 ans, a révélé que ce dernier aurait pu poursuivre l’aventure au sein du club parisien, avec qui des discussions étaient en cours.

Cet été, plusieurs joueurs ont quitté le PSG. Désireux de restructurer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs, le club parisien a notamment vu des joueurs comme Danilo Pereira, Manuel Ugarte, Nordi Mukiele ou encore Carlos Soler quitter le navire.

Sergio Rico a quitté le PSG après son grave accident

Mais le PSG s’est également séparé de certains éléments dont le contrat arrivait à terme à l’issue de la saison 2023-2024. Si Kylian Mbappé n’a pas renouvelé son bail dans la capitale, c’est également le cas pour Layvin Kurzawa ou encore pour Sergio Rico. Arrivé au PSG en 2019 en provenance du FC Séville, le gardien espagnol n’aura disputé que 24 matchs sous les couleurs parisiennes, lui qui a surtout occupé un rôle de doublure de Keylor Navas durant son passage à Paris. Victime d’un grave accident de cheval en mai 2023, le portier espagnol était resté pendant de longues semaines dans le coma. Cet été, Sergio Rico a quitté le PSG livre de tout contrat, et s’est engagé en faveur d’Al Gharafa au Qatar.

« On avait commencé à échanger pour une prolongation »

Mais au cours d’un entretien accordé au Parisien ce samedi, Sergio Rico a révélé que ce dernier aurait pu prolonger l’aventure avec le PSG avant son accident : « Bon, oui, il est vrai qu’avant tout ça, on avait commencé à échanger pour une prolongation. Après, forcément tout a été un peu bousculé par les événements, ce qui est compréhensible. Finalement, on a décidé de trouver une autre piste pour la suite et repartir de l’avant. Mes agents m’ont parlé de cette possibilité au Qatar et on a choisi d’y aller », a confié le gardien de but de 31 ans.