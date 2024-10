Un joueur quitte le PSG, ce moment qu’il n’oubliera jamais

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé dans les rangs du PSG en 2019 en provenance du FC Séville, Sergio Rico a occupé pendant quasiment cinq ans le rôle de doublure de Keylor Navas dans la capitale. Victime d’un terrible accident de cheval en mai 2023, le gardien de 31 ans se souvient avec nostalgie du parcours des Parisiens lors de l’édition 2020 de la Ligue des Champions.

Cet été, plusieurs joueurs ont quitté le PSG. Si le club parisien s’est séparé de plusieurs éléments, certains d’entre eux arrivaient en fin de contrat, comme cela a pu être le cas de Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, ou encore de Sergio Rico.

Sergio Rico a quitté le PSG cet été

Arrivé à Paris il y a cinq ans, le portier espagnol, victime d’un grave accident de cheval en mai 2023, s’est engagé en faveur d’Al Gharafa au Qatar. Auprès du Parisien, Sergio Rico s’est exprimé sur son aventure au PSG, et surtout sur le parcours historique du club francilien lors de l’édition 2020 de la Ligue des Champions, avec une finale perdue face au Bayern Munich (1-0).

« Je peux dire que j’ai joué une demi-finale »

« Je garde de magnifiques souvenirs. Il y a eu cette Ligue des champions en 2020, bien sûr. Je peux dire que j’ai joué une demi-finale. Ce n’est pas donné à tous les gardiens. Keylor se blesse en quart de finale contre l’Atalanta, je rentre, on gagne et après il y a cette demi-finale contre Leipzig, on ne prend aucun but et on va en finale. C’était un bon moment. Je garde surtout en tête que j’ai rencontré de merveilleuses personnes. Au-delà des footballeurs », a ainsi confié Sergio Rico.