Équipe de France : Un cadre de Deschamps critique Mbappé ?

Lors du rassemblement d’octobre, l’équipe de France a dû faire sans son capitaine, Kylian Mbappé. Le numéro 9 du Real Madrid est resté dans son club, même si sa virée en Suède est loin d’être passée inaperçue. Aurélien Tchouaméni a assumé le poste de capitaine et semble avoir été embêté par la conséquence des propos de Mbappé lors du rassemblement de septembre…

Sans Mbappé, l’équipe de France a quand même gagné, face à Israël (4-1) et la Belgique (2-1). Le prochain rassemblement aura lieu en novembre et reste à savoir si le capitaine des Bleus sera de la partie.

«Ce que pensent les gens, c’est le cadet de mes soucis»

Au cours du rassemblement de septembre, Kylian Mbappé s’était présenté en conférence de presse et avait mis une grande distance avec les supporters, ce qui avait créé une légère polémique : « Je ne sais pas ce que pensent les gars, moi je ne constate plus, je viens, je joue, ce que pensent les gens c'est le cadet de mes soucis. On essaie de donner le meilleur. On ne peut pas contenter tout le monde. Il y aura toujours des discussions. Il y avait de la distance ces derniers mois. Toute ma carrière j'ai toujours détesté la défaite, l'année dernière j'aimais juste gagner. Quel accueil au Parc ? Maintenant, quel accueil ? Je n'attends pas grand chose, ça m'est égal. »

«On est sortis de cette spirale négative»

Au micro de Téléfoot, Aurélien Tchouaméni, nommé capitaine à la place de Kylian Mbappé a fait le bilan de ces deux matchs d’octobre avec l’équipe de France, non sans rappeler à demi-mot les propos de son coéquipier au Real Madrid : « On est sortis de cette spirale négative qu’il y avait eu lors du dernier rassemblement, avec des problèmes au niveau des médias, tout ce qui a pu se dire en-dehors. On a fait le job. »