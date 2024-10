Mercato : L’annonce de Pogba qui va ravir l’OM !

Thomas Bourseau

En pleine promotion du film Quatre zéros qui sortira dans les salles de cinéma mercredi 23 octobre et dans lequel il joue, Paul Pogba profite de son passage face à la presse afin d’annoncer la couleur pour son retour sur les terrains en mars prochain, au terme de sa suspension pour dopage. L’OM surveillerait sa situation et Pogba prépare du lourd.

Paul Pogba (31 ans) n’a pas foulé la moindre pelouse depuis septembre 2023. Suspendu pour dopage, le champion du monde 2018 pensait ne pas pouvoir revenir avant encore trois ans, temps restant de la sanction infligée par le tribunal antidopage italien. En mars 2025, Pogba pourra retrouver le chemin des terrains grâce à l’intervention du Tribunal Arbitral du Sport qui a réduit la suspension de Pogba à 18 mois.

«Aujourd’hui, c’est trop tôt de dire ça»

La Juventus a annoncé par le biais de son directeur sportif Cristiano Giuntoli que l’effectif était complet et qu’il n’y avait en ce sens pas de place pour la réintégration de Paul Pogba en pleine saison. L’OM accueillerait volontiers l’international tricolore d’après Patrice Evra qui a assuré à RMC s’être entretenu avec le conseiller sportif du club phocéen Medhi Benatia à ce sujet. Pour Free Foot, Pogba n’a pas fermé la porte à une éventuelle venue à l’OM. « Est-ce possible de rejoindre l’OM ? Oh, c’est Tonton Pat (ndlr Patrice Evra) donc il l’a dit rigolant vu que Medhi (ndlr Benatia) est un très bon ami à lui. Ils ont joué ensemble et Pat aussi a joué à Marseille. Mais aujourd’hui, c’est trop tôt de dire ça ».

«C’est sûr que je devrai être prêt et j’ai envie d’être encore mieux qu’avant»

Où qu’il joue au moment de son retour à la compétition, ne le sachant pas encore, Paul Pogba se prépare avec hâte et promet du lourd au niveau physique afin de convaincre son monde. « J’ai beaucoup pris en masse musculaire. L’entraînement n’a rien à voir avec ce que je fais avec l’équipe. On reste quand même fit, mars c’est à côte. C’est sûr que je devrai être prêt et j’ai envie d’être encore mieux qu’avant. On va faire les choses en fonction pour être prêt ».