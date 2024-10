Mercato - PSG : Il fixe une condition pour Luis Enrique

Amadou Diawara

Comme annoncé par la presse française ce jeudi, Luis Enrique aurait trouvé un accord avec le PSG pour rempiler. Sous contrat jusqu'au 30 juin, le coach espagnol devrait parapher un nouveau bail de deux saisons, soit jusqu'en 2027. Interrogé sur la prolongation de Luis Enrique, Rio Mavuba a affirmé que c'était une bonne nouvelle, et ce, si le PSG progresse.

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, remercié, les hautes sphères du PSG ont bouclé la signature de Luis Enrique. En effet, le technicien espagnol a paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025, avec le club parisien. S'il ne lui reste plus que quelques mois d'engagement avec le PSG, Luis Enrique ne devrait pas pour autant faire ses valises dans un avenir proche.

Luis Enrique va prolonger au PSG

Selon les informations d'Abdellah Boulma, divulguées sur son compte X ce jeudi après-midi, la direction du PSG aurait trouvé un accord avec Luis Enrique, et ce, pour prolonger leur association. L'ancien sélectionneur de l'Espagne devrait donc rempiler de deux saisons, soit jusqu'en 2027, à Paris. Selon Rio Mavuba, cette nouvelle sera bonne si le PSG entre dans une phase de progression avec Luis Enrique.

«C'est une bonne chose, à condition qu'on voie une progression»

« La prolongation de Luis Enrique ? Il faut faire attention, parce que ce n'est pas officiel, donc restons dans le conditionnel. Mais si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle pour le PSG, parce qu'on aurait enfin un entraineur qui reste plus de trois, quatre ans. Je pense que le dernier en place, c'était Laurent Blanc. Il a fait trois ans. Luis Enrique aura le temps de mettre son projet en place, ensuite on attend que le PSG évolue, qu'il ait une certaine progression, et surtout qu'il nous fasse vivre des émotions. Je pense que c'est ce qui manque et ce qu'attendent les supporters du PSG. Pour moi, c'est une bonne chose, à condition qu'on voie cette forme de progression », a estimé Rio Mavuba, présent sur le plateau de Téléfoot (TF1) ce dimanche matin.