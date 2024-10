Mercato : L'OM a réalisé un gros coup, ça ne va pas plaire au PSG

Arnaud De Kanel

L'OM a signé douze nouveaux joueurs cet été, et certains d'entre-eux font déjà l'unanimité, à l'image de Geronimo Rulli. Le portier argentin impressionne, et ses performances ne manquent pas de faire réagir. Ancien entraineur des gardiens à Chelsea, Christophe Lollichon le préfère d'ailleurs à Gianluigi Donnarumma.

A la recherche d'un successeur à Pau Lopez, l'OM a longtemps cherché le profil idéal avant de se tourner sur Geronimo Rulli. Depuis son arrivée, le portier argentin donne pleine satisfaction. En effe, il ne cesse d'être complimenté par les observateurs et les anciens joueurs. Et cette fois-ci, c'est Christophe Lollichon qui s'est exprimé à son sujet.

Rulli plutôt que Donnarumma pour Lollichon

L'ancien entraineur des gardiens de Chelsea est dithyrambique au sujet de Geronimo Rulli, qu'il préfère « 100 fois » à Gianluigi Donnarumma, comme il a pu le confier à La Provence ce dimanche. L'occasion pour Christophe Lollichon d'analyser les forces du nouveau gardien de l'OM. « Le grand avantage avec Rulli, c'est qu'il a beaucoup de relâchement, de fluidité. Cela rejaillit sur son jeu, son temps de réaction, son explosivité, également sa capacité à intervenir dans le domaine aérien. Il s'engage pleinement, toujours proactif, veut avoir une influence sur le jeu. Il ne subit jamais. Depuis le début de saison, il profite de l'organisation défensive de Roberto De Zerbi, beaucoup plus prudente qu'à Brighton. Hormis quand l'OM passe au travers, il a relativement peu d'occasions concrètes à arrêter. De l'extérieur, c'est assez difficile à détecter, mais par son placement, il annule aussi des actions, rend certains choix impossibles pour l'adversaire », a souligné Lollichon, avant de poursuivre.

«C'est assez remarquable»

« Il est vraiment très, très bon dans les un contre un. C'est un aspect technique de son jeu, avec une petite touche tactique aussi. Quand il se présente face aux attaquants, il fait partie des rares gardiens qui n'effectuent pas de rotation du tronc. Il reste assez longtemps devant eux, utilise toute son envergure. En plus, il a un timing assez intéressant, grâce auquel il ne donne pas beaucoup de solutions à l'adversaire. C'est ce que l'on appelle pompeusement "le geste de la croix". Ce point précis a été l'une de ses plus grandes progressions. J'ai le souvenir d'une action où il se stabilise à l'entrée de la surface, l'attaquant est surpris de le voir s'arrêter, et ça déclenche une réaction chez l'adversaire qu'il n'a pas voulu. Le duel est remporté. C'est assez remarquable », a ajouté Christophe Lollichon. Geronimo Rulli tentera de réaliser son premier clean-sheet de la saison ce dimanche soir face à son ancien club, le MHSC.