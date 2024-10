Des «grands joueurs» recalent le PSG à cause du clash Mbappé !

Axel Cornic

Depuis plus d’un an, le Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se livrent une guerre ouverte et ce n’est que récemment qu’on a appris les coulisses, avec des histoires de chantage et de pressions. Mais dans le monde du football cela semblait être connu de tous et certains joueurs auraient décidé de se tenir très loin de Paris.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, on ne parle plus de football. Les deux camps s’affrontent en effet devant la justice pour des impayés montant jusqu’à 55M€, mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Car en profondeur, la situation semble être littéralement explosive.

Mercato - PSG : Du lourd se prépare avec cette recrue ! https://t.co/6sHQkUXU2O pic.twitter.com/TfjQUkhFEA — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Aucune pitié entre le PSG et Mbappé

Plusieurs sources ont en effet décrit un véritable climat de Guerre Froide entre deux camps qui semblent prêt à utiliser tous les moyens pour en sortir vainqueur. Ainsi, le PSG est notamment accusé de chantage et de pression sur Kylian Mbappé et selon les informations de Romain Molina, cela aurait notamment réussi lors de sa prolongation en 2022.

« Si beaucoup de grands joueurs ont refusé le PSG cet été, ce n’est pas innocent »

Mais les manigances du PSG auraient eu un effet très négatif sur le mercato... notamment celui de l’été dernier ! « Si beaucoup de grands joueurs ont refusé le PSG cet été, ce n’est pas innocent. Parce qu’il y a 2-3 qu’ont refusé ! Ils savent que tu peux avoir des belles salades au PSG » a révélé Molina, dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Colinterview.