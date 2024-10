Le RC Lens voulait s'en débarrasser, il balance tout sur son mercato !

Arnaud De Kanel

En quête de liquidités, le RC Lens a cherché à se séparer de nombreux joueurs cet été. Très utilisé par Franck Haise, Nampalys Mendy aurait pu en faire les frais suite au départ du coach français. Le milieu de terrain a révélé avoir été poussé vers la sortie du jour au lendemain mais il s'est opposé à son départ. Depuis, il ne joue plus.

Le RC Lens a vécu un été mouvementé marqué par le départ de Franck Haise. Il a donc fallu se reconstruire pour les Sang et Or qui ont nommé Will Still au poste d'entraineur. Et forcément, ce jeu de chaises musicales a condamné certains joueurs. De plus, le club artésien était dans l'obligation d'alléger sa masse salariale. En ce sens, les dirigeants ont indiqué la sorte à Nampalys Mendy à quelques heures de la fin du mercato.

«J’ai refusé et je ne joue plus»

« Je suis clairement handicapé par mon temps de jeu à Lens. Cela se passe très bien avec Will Still. D’ailleurs, je jouais beaucoup durant la préparation. Et puis, tout d’un coup, il fallait partir deux jours avant la fin du mercato. J’ai refusé et je ne joue plus… », a révélé l'international sénégalais à Afrik Foot. Nampalys Mendy n'avait aucune intention de quitter Lens.

«Je n’ai pas voulu partir comme ça, à la dernière minute»

« Il fallait donc réduire la masse salariale. En fin de contrat en juin 2025, je ne représentais pas de valeur marchande. Mais je n’ai pas voulu partir comme ça, à la dernière minute, alors que je suis très bien à Lens », a ajouté Nampalys Mendy. Ceci explique certainement sa mise à l'écart.