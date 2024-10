Transferts : La folle révélation de Cavani, le PSG l’a manipulé !

Thomas Bourseau

Edinson Cavani (37 ans) a fait les beaux jours du PSG pendant sept saisons. Néanmoins, en raison de la crise sanitaire due au Covid-19, sa sortie au Paris Saint-Germain a été entachée par sa non-participation au Final 8 de la Ligue des champions en 2020 et l’impossibilité pour lui de faire ses adieux au public parisien. Le PSG a même changé son discours au sujet de son contrat afin de parvenir à ses fins sportives.

Thiago Silva et Edinson Cavani ont tous deux quitté le PSG à l’été 2020 en tant qu’agents libres. Cependant, l’emblématique capitaine du club parisien de l’ère-QSI a plié bagage à la fin du mois d’août, soit après la finale de la Ligue des champions perdue face au Bayern Munich pendant le Final 8 de Lisbonne. Cavani a été pointé du doigt pour ne pas avoir accepté de participer à ce mini tournoi de la C1 en quittant le Paris Saint-Germain à l’issue de son contrat le 30 juin et pas un jour plus tard.

«Mon contrat se terminait et ils ne m’avaient pas proposé de le renouveler»

Quatre ans après les évènements, Edinson Cavani s’est confié à ESPN. L’occasion pour le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG avec ses 200 réalisations de livrer sa version des faits. « Dans tous les clubs que j’ai quitté, je l’ai fait avec la même tranquillité d’esprit. Parce que j’ai toujours tout fait. Comme si j’avais été supporter toute ma vie, c’est comme ça que je me suis donné à fond. La preuve au PSG. Quand j’ai quitté le PSG, c’est parce que mon contrat se terminait et qu’ils ne m’avaient pas proposé de le renouveler ».

«Lorsqu’ils ont su que la Ligue des champions allait être jouée, ils ont commencé à m’appeler parce qu’ils voulaient que je joue»

Foot Mercato a rapporté ce samedi les propos tenus par Edinson Cavani dans cette interview fleuve avec ESPN. El Matador a par ailleurs réglé ses comptes avec l’approche malhonnête de son point de vue du PSG concernant le Final 8. « Ils avaient prévu que je sois libéré. La fin de saison est arrivée, la pandémie a frappé et ils ont joué cette 'mini Ligue des Champions’, ce format étrange. Lorsqu’ils ont su que la Ligue des champions allait être jouée, ils ont commencé à m’appeler parce qu’ils voulaient que je joue dans cette compétition. J’ai mes principes, et je sais que je donne le maximum là où je suis, parce qu’il y a un club qui vous fait confiance et qui vous paie, alors je donne tout ce que j’ai. Mais si quelque chose ne va pas, je vous le dirai. C’est comme ça que ça s’est passé. J’ai dit que je n’allais pas renouveler mon contrat, parce qu’ils voulaient le faire, pour qu’ils aient cette concurrence en attaque, parce qu’il y avait cette compétition ».

«J’aurais aimé partir avec un stade plein, mais non, j’ai senti que c’était le moment»

Pour finir, Edinson Cavani avoue avoir regretté le fait de ne pas avoir pu partir avec un tour d’honneur ou en disant au revoir aux supporters du PSG à cause de la pandémie liée au Covid-19. Cependant, l’Uruguayen est fier d’avoir fait honneur à ses principes. « Comment ne pas emmener Cavani dans cette compétition, même si vous avez de grands joueurs ? Pourquoi ne m’avez-vous pas offert cette possibilité plus tôt, pourquoi ne m’avez-vous pas dit que vous me faisiez confiance et que vous vouliez que je continue ? Après, j’aurais pris la décision de continuer ou non. Mais la fin est arrivée et je suis parti en paix avec moi-même parce que je suis mes principes. J’aurais aimé partir avec un stade plein, mais non, j’ai senti que c’était le moment de partir de ce PSG, que ça s’arrêtait là de cette façon et qu’il n’y avait pas besoin d’y penser plus longtemps. Je suis comme ça parce que je le vis à fond et je ne retiens rien ».