Mercato : Le Real Madrid prépare un transfert historique !

Après avoir signé Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. Le club madrilène voudrait continuer à se renforcer. Et dans cette optique, les Merengue seraient très intéressés par Alphonso Davies. Le transfert du latéral gauche du Bayern Munich pourrait d’ailleurs être historique pour le Real Madrid.

Le Real Madrid a très certainement réalisé le plus joli coup du mercato cet été en s’attachant les services de Kylian Mbappé. Considéré comme l’un des meilleurs du monde, l’attaquant de 25 ans a profité de la fin de son contrat au PSG pour débarquer chez les Merengue. Mais le club madrilène ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin. La Casa Blanca chercherait encore un moyen de renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti. Et dans cette optique, le Real Madrid viserait un autre coup à 0€.

Alphonso Davies, premier Canadien de l'histoire du Real Madrid ?

Le pensionnaire de la Liga serait en effet très intéressé par les services d’Alphonso Davies. En fin de contrat en juin prochain, le latéral gauche de 23 ans ne compterait pas prolonger au Bayern Munich. Le Real Madrid serait pour le moment en pole position pour le signer. Et s’il venait à débarquer chez les Merengue l’été prochain, Alphonso Davies deviendrait le premier joueur canadien à porter les couleurs madrilènes. Le transfert libre du défenseur du Bayern Munich deviendrait ainsi historique.

Le FC Barcelone et Manchester United sont sur le coup

Mais le Real Madrid va être confronté à une sérieuse concurrence dans ce dossier. Le FC Barcelone et Manchester United seraient également très intéressés par les services d’Alphonso Davies à en croire les informations de SPORT. Le club catalan disposerait d’ailleurs d’un argument de poids, puisque le latéral gauche canadien connaît très bien Hansi Flick. Le Bayern Munich, de son côté, chercherait à le prolonger. Le club bavarois proposait récemment un salaire de 14M€ par an à Alphonso Davies. Le joueur a néanmoins repoussé l’offre, réclamant 20M€ bruts par saison. Le défenseur de 23 ans voudrait profiter de sa situation contractuelle pour obtenir le meilleur contrat possible. Le Real Madrid est prévenu.