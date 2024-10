Mercato : Revenir au PSG ? Il fait une grande annonce

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

N’ayant jamais convaincu depuis son arrivée au PSG, Carlos Soler faisait partie de ses joueurs sur lesquels Luis Enrique ne comptait pas pour cette saison. Invité à se trouver un nouveau club, l’Espagnol a alors été prêté du côté de Londres. Le voilà aujourd’hui à West Ham. Mais quid d’un retour au PSG ? Soler a fait le point sur la question.

Cet été, le PSG a quelque peu fait le ménage au sein de l’effectif de Luis Enrique, faisant partir les joueurs qui n’entraient pas dans les plans de l’Espagnol. Un cas qui concernant notamment Carlos Soler. Le milieu de terrain a ainsi été invité à se trouver un nouveau club. Ça a été chose faite avec un prêt sans option d’achat à West Ham. Le fait est que Soler devrait donc revenir au PSG à l’issue de cette saison.

« Je viens d’arriver à Londres »

A l’occasion d’un entretien accordé à Marca, Carlos Soler s’est prononcé sur un retour au PSG à l’issue de la saison. L’actuel joueur de West Ham a alors répondu : « J’ai l’intention de revenir au PSG après cette saison ? Je viens d’arriver à Londres et ce qui m’intéresse, c’est grandir ici pendant cette saison. Je me sens très bien physiquement et mentalement ».

« J’ai encore deux ans de contrat »

« Je suis dans un très bon moment de ma vie et je souhaite faire une bonne saison. Evidemment, j’appartiens toujours au PSG. J’ai encore deux ans de contrat et on verra quand la saison se terminera. J’ai envie d’être heureux pendant cette saison ici et de profiter de la Premier League », a poursuivi Soler.