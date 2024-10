Mbappé : Le Real Madrid a fait une erreur monumentale ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre après la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid durant l’intersaison. Alors que ses débuts chez les Merengue sont mitigés malgré des statistiques honorables, l’international français se retrouve aujourd’hui lié à une affaire de viol présumé à Stockholm. De quoi déjà faire interroger la Casa Blanca sur son choix de le recruter ?

Au cœur d’une polémique pour son déplacement en Suède en pleine trêve internationale esquivée pour cause de forfait après une lésion au biceps fémoral, Kylian Mbappé se retrouve aujourd’hui associé à une histoire bien plus sérieuse en faisant l’objet, d’après la presse suédoise, d’une enquête pour «viol et agression sexuelle» dans ce pays. Une affaire qui ne l’empêchera pas de retrouver les terrains ce week-end avec le Real Madrid samedi soir contre le Celta Vigo, mais au sein du club, l’international français ne ferait pas l’unanimité.

« Ils regrettent de l'avoir fait venir »

Invité de la chaîne YouTube Colinterview, Romain Molina a assuré que le recrutement de Kylian Mbappé ferait débat en interne. « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient, a affirmé le journaliste. C’est un caprice de Florentino Pérez, c'est lui qui le voulait. Il a toujours aimé les grands joueurs. Et il a un rapport assez filial avec lui. Ils sont très proches. Mais là au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau. Le niveau n'est pas à la hauteur des attentes, tout le monde le voit depuis un an et demi. Dans le vestiaire, ce n'est pas fou. Je pense que le Real fait une grosse erreur, cet été il n'a pas fait de préparation et joue direct. Il n'a pas fait la préparation de Pintus. La chute qu'il a eue physiquement à 25 ans, je n'ai jamais vu ça. »

Des statistiques convenables mais un bilan mitigé

La forme physique de Kylian Mbappé fait effectivement l’objet de débats, et ce malgré des statistiques honorables sous le maillot du Real Madrid, avec 7 buts en 11 apparitions toutes compétitions confondues. L’international français a même été élu meilleur joueur de Liga du mois de septembre, mais ses performances sur le terrain sont encore loin de répondre aux attentes.

