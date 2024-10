De Zerbi annonce un «un très gros talent» à l’OM !

Axel Cornic

Le coach de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a exprimé sa confiance en Jonathan Rowe lors de la conférence de presse organisée ce vendredi. Performant lors de ses entrées en jeu, l’ailier anglais arrivé lors du dernier mercato court toujours derrière sa première titularisation de la saison sous le maillot marseillais.

Quand Mason Greenwood et les autres stars de l’équipe ont connu un coup de mou, l’OM a pu compter sur Jonathan Rowe. Le joueur prêté par Norwich a en effet été décisif en entrant en jeu lors du choc contre l’OL le 22 septembre dernier (2-2) et il a récidivé tout récemment, en marquant le seul but marseillais pour le match nul concédé face au SCO Angers (1-1).

Rowe, le supersub de l’OM

Mais à quand une première titularisation pour le récompenser ? Présent en conférence de presse ce vendredi aux côtés de l’Anglais, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur la question. « Il a toujours répondu présent, il a toujours eu beaucoup d'occasions de marquer quand il est rentré » a déclaré le coach de l’OM, qui avait tout particulièrement insisté lors du dernier mercato estival pour décrocher un prêt d’une valeur totale de 16,5M€.

« C'est un très gros talent, mais... »

Ce ne sera toutefois pas si simple pour Jonathan Rowe, puisque la concurrence est très forte à l’OM ! « C'est un très gros talent, évidemment, mais Luis Henrique fait un bon début de saison. Maupay aussi joue bien, il a marqué des buts quand il est rentré en jeu. Greenwood aussi c'est quelqu'un qui fait beaucoup de passes décisives, qui marque beaucoup de buts » a fait remarquer De Zerbi. « Amine Harit est aussi dans un début de saison qui a été très positif, donc il n'est pas tout seul, mais c'est vrai que pour nous c'est une solution importante que ce soit au début ou en cours de match »