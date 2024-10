OM : Le surprise du mercato s’enflamme sur son transfert !

Axel Cornic

Arrivé cet été en provenance de Norwich, Jonathan Rowe est sans aucun doute l’un des très jolis coups du mercato marseillais. Il s’est montré décisif lors de ses entrées en jeu avec l’Olympique de Marseille, avec notamment un but face à Angers lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-1).

Il y a eu un énorme ménage à Marseille lors de l’intersaison. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, la direction a décidé de se lancer dans un tout nouveau cycle et on a vu un OM totalement différent depuis le début de la saison. C’est le cas en attaque, où un joueur assez peu connu a commencé à se faire un nom en Ligue 1.

«Je regarde tous les matchs» : Ce champion du monde raffole de l’OM ! https://t.co/ddiSVCA4R6 pic.twitter.com/MDkTY3E3Nh — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

La surprise anglaise

Il s’agit de Jonathan Rowe, qui jusqu’à la saison dernière évoluait avec Norwich en Championship, soit la deuxième division anglaise. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a été précieux pour l’OM au cours des derniers matchs, avec notamment un but vainqueur lors du choc face à l’OL le 22 septembre dernier.

« Je sens absolument cet amour de la part des supporteurs, du staff et de mes coéquipiers »

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’international anglais s’est exprimé au sujet de son arrivée et l’impact qu’il a eu à l’OM. « Je sens absolument cet amour de la part des supporteurs, du staff et de mes coéquipiers. Cela me donne de la confiance. On verra sur la suite de la saison mais je suis heureux pour l'instant » a expliqué Jonathan Rowe, juste avant un autre match important face à Montpellier.