PSG : Le mercato de tous les dangers pour Luis Enrique ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG n’a pas fait de folie sur le marché des transferts, puisque seulement quatre joueurs ont rejoint le club de la capitale. Des arrivées qui ont été chacune décidées par un homme, Luis Enrique. Ainsi, en cas d’échec sportif cette saison pour le champion de France, c’est tout simplement le coach parisien lui-même qui devra en assumer les conséquences.

Tous les observateurs attendaient avec impatience de voir comment allait se dérouler le mercato du PSG cet été. Il faut dire que les dirigeants parisiens devaient, entre autres, trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, qui avait décidé de quitter Paris, après sept années de bons et loyaux services. Finalement, Luis Campos n’est pas allé chercher une grande star en attaque et le club de la capitale n’a pas fait de grosses folies.

Quatre joueurs ont rejoint le PSG cet été

En attaque, il n’y a que le jeune Désiré Doué qui a posé ses valises à Paris, mais ce dernier est davantage un milieu offensif qu’un attaquant pur et dur. Pour le milieu de terrain, le PSG a décidé de miser sur Joao Neves, qui est arrivé en provenance du Benfica Lisbonne contre un chèque de 70M€ bonus compris. Enfin, les dirigeants parisiens ont également voulu renforcer leur socle défensif, en mettant la main sur un nouveau gardien, Matvey Safonov, mais également un nouveau central, en la personne de Willian Pacho.

Luis Enrique a tout décidé sur le mercato

Si Luis Campos s’occupe principalement du mercato, Luis Enrique a également son mot à dire. Selon L’Équipe, le coach du PSG aurait validé toutes les arrivées à Paris cet été. Ce dernier a obtenu tous les profils qu’il désirait et, en cas d’échec sportif cette saison, il serait donc l’unique responsable. Pour l’instant, le club de la capitale est deuxième de Ligue 1, juste derrière l’AS Monaco, et compte trois points en Ligue des champions, après seulement deux journées.