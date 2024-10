Mercato : Un champion du monde au RC Lens, il déballe tout en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu en Europe en janvier 2023, à l’Udinese, Florian Thauvin aurait pu faire son grand retour en Ligue 1 l’été dernier. Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a révélé avoir été contacté par Jean-Louis Leca. Le coordinateur sportif du RC Lens voulait à tout prix le faire signer chez les Sang et Or.

Si Raphaël Varane a longtemps été lié au RC Lens, avant de s’engager avec Côme et de finalement mettre un terme à sa carrière, un autre champion du monde français aurait pu débarquer chez les Sang et Or l'été dernier. Dans un entretien accordé au streamer Zack Nani, Florian Thauvin a révélé avoir été contacté par Jean-Louis Leca au début du mois de juin.

Gros coup dur au RC Lens, «l'un des moments les plus difficiles de ma carrière» https://t.co/SuvAz4JtTG pic.twitter.com/UpiVblG65u — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« Je te veux tout de suite, tu dois venir au RC Lens »

« J’ai galéré ces dernières années à pleurer. Il y a un mec qui m’a fait plaisir, parce que tout le monde m’a craché à la gueule, tout le monde m’a dit comme mort, c’est Jean-Louis Leca. Il m’appelle début juin, non il m’envoie un message, il me dit : “Flo, faut qu’on se parle.” Je dis : “pas de problème, on s’appelle demain.” Il m’appelle et il me dit :”Flo, t’es à l’Udinese, tout le monde dit que t’es mort, je veux te signer tout de suite. Là, cet été”. Je lui dis :”Ah bon Jean-Louis, pourquoi ?” Il me dit : “J’ai regardé toute la nuit des vidéos de toi sur tes six derniers mois. T’as retrouvé tout ton niveau, t’es un monstre. Si ton attaquant n'avait pas mangé tu serais le meilleur passeur de Serie A. Je te veux tout de suite, tu dois venir au RC Lens” », a confié Florian Thauvin.

« C’était pas le moment »

Un appel qui a fait énormément plaisir à l’ancien joueur de l’OM, qui a connu des moments difficiles après son passage aux Tigres de Monterrey : « Je lui dis :”Jean-Louis tu peux pas savoir le plaisir que tu me fais. Parce que ça fait deux ans, quand je discute avec un club : un, on me dit que je suis mort, deux, on me parle de mon salaire. Sans me parler de football. Il n’y en a pas un qui m’a vu jouer.” » Ayant été désigné capitaine, Florian Thauvin est finalement resté à l’Udinese. « On a discuté et tout, mais le club a décidé de me mettre capitaine, il y a eu le problème des droits TV en France, donc c’était pas le moment », a-t-il ajouté.