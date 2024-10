Mercato - PSG : Un coach iconique ne veut pas signer ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Pep Guardiola, une collaboration n’a encore jamais vu le jour malgré l’intérêt XXL des propriétaires du club de la capitale. Luis Enrique arrive au terme de son contrat à l’été 2025 et il en est de même pour Guardiola à Manchester City. Le projet décennie qui titillerait l’Espagnol compliquerait les plans du Paris Saint-Germain.

Pep Guardiola est sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester City. Le technicien espagnol bouclera donc son neuvième exercice sur le banc de touche des Skyblues, son aventure la plus longue en date après ses quatre années au FC Barcelone ou encore au Bayern Munich pendant trois saisons. Présent sur le plateau de l’émission italienne Che Tempo Che Fa lundi soir, Guardiola a avoué être « fatigué » parfois de son travail d'entraineur.

Mbappé accusé de viol, le Real Madrid soupçonne le PSG ! https://t.co/C0arlktw9y pic.twitter.com/3DYtsV2tla — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

Pep Guardiola bientôt libre, mais...

Que va faire celui qui est considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire avec ses 39 trophées remportés en seize ans d’activité ? La sélection anglaise lui a échappé mercredi avec la nomination de Thomas Tuchel à la tête des Three Lions à compter de 2025. Le PSG ? Le10sport.com vous dévoilait en décembre 2019 que les propriétaires qataris du club rêvaient d’offrir les rênes de l’effectif à Pep Guardiola. Le timing serait d’ailleurs parfait puisque Luis Enrique est en fin de contrat en juin prochain. Bien que ces dernières heures, la tendance est clairement à une prolongation de l'entraîneur du PSG jusqu'en 2027.

Guardiola songerait à faire une décennie complète à Manchester

D'autre part, The Athletic affirme ce jeudi qu’il y aurait plus de chances que Pep Guardiola reste à Manchester City une année supplémentaire. Ces trois derniers jours, en coulisses, il y aurait des indications positives pour qu’une prolongation de contrat ait lieu. Guardiola aimerait boucler une décennie entière à City en restant jusqu’à l’été 2026, soit 10 ans jour pour jour après son arrivée. Le statu quo sur les bancs du PSG et de Manchester City se confirme