Mercato - PSG : Il a refusé de partir et regrette !

Amadou Diawara

Formé au PSG, Alec Georgen défend actuellement les couleurs de Dunkerque. Interrogé sur son passage à Paris, le latéral droit de 26 ans a avoué qu'il avait refusé d'être prêté pendant un an et demi lorsqu'il avait intégré le groupe professionnel. Avec le recul, Alec Georgen regrette son choix aujourd'hui.

Actuel pensionnaire de Dunkerque, Alec Georgen a été formé au PSG. S'il a eu la chance de s'entrainer avec le groupe professionnel parisien, le latéral droit de 26 ans ne s'est jamais imposé à Paris. Et pourtant, Alec Georgen a eu plusieurs opportunités d'aller s'aguerrir ailleurs pour revenir plus fort au PSG. En effet, comme il l'a révélé lui-même, le titi rouge et bleu a refusé d'être prêté pendant un an et demi.

«J’ai eu l’occasion de partir en prêt mais je ne l’ai pas fait»

« Quand on est formé au PSG, est-ce qu’on s’imagine s’imposer dans son club formateur ? Honnêtement, oui, d’autant que le club m’envoyait ces signaux-là. J’ai commencé à m’entraîner avec les pros sous Laurent Blanc puis avec Unai Emery, j’ai signé mon premier contrat pro puis prolongé. Pendant un an et demi, j’ai eu l’occasion de partir en prêt mais je ne l’ai pas fait. Je pensais tout simplement que m’entraîner avec les pros pendant une saison faisait partie de mon évolution. La différence qu’il y a entre la formation et les pros d’une équipe top 5 européen est monstrueuse donc tu progresses vite », a reconnu Alec Georgen lors d'un entretien accordé au Parisien, avant d'avouer qu'il regrettait ce choix aujourd'hui.

«Jouer à l’étage inférieur permet de continuer à progresser»

« Est-ce que j’aurais dû partir en prêt plutôt ? Avec du recul je me dis que oui. Jouer à l’étage inférieur permet de continuer à progresser, d’être sur le terrain tous les week-ends, de connaître des conditions plus difficiles, de se remettre en question, de travailler sur d’autres points », a reconnu Alec Georgen, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Dunkerque.