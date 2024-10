Un Ballon d'Or frustré par l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, l'OM a enchainé les entraîneurs. On a ainsi vu sur le banc olympien Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso puis Jean-Louis Gasset. Une longue liste où ne figure pas un certain Jean-Pierre Papin. Et voilà que tout cela n'aurait pas manqué de chagriner le Ballon d'Or 1991, aujourd'hui entraîneur de la réserve de l'OM.

Ancien joueur de l'OM, Jean-Pierre Papin a retrouvé le club phocéen. En novembre 2022, il est nommé conseiller de Pablo Longoria avant d'être par la suite placé au poste d'entraîneur de la réserve du club phocéen. Après Strasbourg ou encore le RC Lens, voilà donc une nouvelle expérience de technicien pour Papin, qui se serait bien vu à la tête de l'OM la saison dernière.

Mercato - OM : Benatia prêt à claquer la porte ! https://t.co/kxaftnfxn5 pic.twitter.com/1WEAZNkNCg — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

Papin voulait entraîner l'OM

Aujourd'hui en charge de la réserve de l'OM, Jean-Pierre Papin aurait aimé être aux commandes de l'équipe première la saison dernière. En effet, ce jeudi, L'Equipe fait savoir que JPP aurait aimé diriger l'OM, au moins en tant qu'intérimaire, lors du précédent exercice. Le club phocéen en a finalement décidé autrement...

JPP pas rancunier ?

Suite au départ de Gennaro Gattuso, certains annonçaient une volonté de Jean-Pierre Papin d'entraîner l'OM. Jean-Louis Gasset a finalement été nommé. A l'époque, JPP confiait alors : « Je pense que c’est un très bon choix parce que Jean-Louis (Gasset) a une expérience incroyable ».