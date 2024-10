OM : Un joueur propose ses services à De Zerbi !

Axel Cornic

Alors que l'Olympique de Marseille se prépare à affronter Montpellier lors de la 8e journée de Ligue 1, Jonathan Rowe s'est exprimé en conférence de presse sur son désir de démarrer la rencontre. L’ailier anglais a souvent été remplaçant depuis le début de la saison, mais il s’est montré décisif à chaque entrée en jeu, avec deux buts en six apparitions sous le maillot marseillais.

Assez peu connu par le grand public, Jonathan Rowe est en train de se faire un nom en Ligue 1. Arrivé à Marseille de la deuxième division anglaise, le joueur prêté par Norwich avec une option d’achat à 14,5M€ a su être décisif au bon moment ! Une entrée en jeu a tout particulièrement marqué les esprits récemment, avec son but vainqueur lors du choc entre l’OM et l’OL (2-3).

« Je peux être dangereux partout »

Le problème, c’est que l’ailier anglais est régulièrement remplaçant ! Ainsi, lorsqu'on lui a demandé s'il serait déçu si Roberto De Zerbi ne le titularisait pas pour le prochain match contre Montpellier, il a répondu avec diplomatie. « C'est encore le début de la saison » a déclaré Jonathan Rowe. « Je pense que mon opinion sur mon poste c'est où on veut, je peux être dangereux partout ».

« On verra match après match les choix de l'entraîneur »

« Je peux apporter des choses à l'équipe mais ce n'est pas ma décision donc on verra match après match les choix de l'entraîneur » a continué Rowe, qui lors du dernier match face au SCO Angers était entré à la place de Valentin Carboni en deuxième mi-temps... marquant quelques minutes plus tard le seul but de l’OM dans cette rencontre qui s’est terminée sur un match nul (1-1).