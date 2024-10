«Un truc très malsain» : Il balance sur Mbappé et le PSG

Axel Cornic

Les révélations concernant la guerre sans merci que se livreraient Kylian Mbappé et son ancien club du Paris Saint-Germain se multiplient. La récente affaire lancée par la presse suédoise au sujet de l’attaquant français semble avoir ouvert la boîte de Pandore et on ne sait désormais plus où tout cela va s’arrêter.

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG. Si on savait que la tension régnait entre les deux camps depuis plus d’un an, la situation est passée à un tout autre niveau ces derniers jours. Car via ses réseaux sociaux et étrangement assez rapidement, la star française a pointé du doigt son ancien club après la polémique sortie en Suède, concernant un lien avec une supposée affaire de viol et d’agression sexuelle survenue à Stockholm.

« Le clan Mbappé disait que c’était le PSG qui était derrière, qu’ils faisaient sortir quelque chose »

Il y a certains qui ne sont toutefois pas surpris, puisque dès juin 2024 Romain Molina parlait des agissements du PSG concernant Mbappé, souvent très douteux. « On avait appris qu’un journaliste anglais était sur le point de préparer un truc lié à la vie privé du joueur et l'entourage de Kylian Mbappé était au courant. Ils disaient que c’était le PSG qui était derrière, qu’ils faisaient sortir quelque chose » a expliqué le journaliste d'enquête, dans une récente interview accordée à la chaîne YouTube Colinterviews.

« Cette théorie du complot ne sort pas de nulle part »

« Vu qu’il y a eu beaucoup d’affaires sales entre le PSG et Mbappé, avec des menaces, des pressions, certains parleraient même de chantage... » a assuré Romain Molina, qui ces derniers jours a fait plusieurs interventions pour dénoncer le climat délétère autour de Kylian Mbappé. « En tout cas il y avait un truc très malsain. Il y a déjà eu des pressions liées à la vie privée, donc cette théorie du complot ne sort pas de nulle part ».