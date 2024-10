«C’est la guerre !», Les incroyables coulisses du clash Mbappé-PSG

Axel Cornic

La relation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a pris une tournure pour le moins tumultueuse ces dernières années. Le club parisien est en effet accusé d’avoir fait pression sur son ancienne star, depuis partie au Real Madrid, utilisant notamment des affaires de vie privée.

Rien ne va plus. On sait depuis plus d’un an déjà que la tension est à son paroxysme entre Kylian Mbappé et le PSG, mais les révélations des derniers jours parlent littéralement d’une guerre ouverte entre les deux parties. Et la récente polémique autour de l’attaquant français ne serait que le dernier épisode d’une longue série.

« Depuis longtemps, les deux parties s’accusent de tout et de rien en off et s’épient »

Dans une interview accordée à la chaîne YouTube Colinterview, Romain Molina décrit quasiment une ambiance de film d’espionnage entre le clan Mbappé et le PSG. « C’est la guerre ! Depuis longtemps, les deux parties s’accusent de tout et de rien en off et s’épient. Il y a un sentiment de paranoïa et des deux côtés » assuré le journaliste, qui en juin 2024 avait déjà publié une enquête sur Blast pour dénoncer les agissements du club parisien.

« Quand il y a quelque chose qui sort au sujet du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi, ça serait les Mbappé »

« Tu as une personne importante au PSG qui s’appelle David Sugden, qui est un peu le responsable de la communication du club » a poursuivi Romain Molina, dévoilant un nouveau personnage important dans ce duel entre Kylian Mbappé et le PSG. « C’est lui qui parle à tous les journalistes et aux influenceurs. Pour lui, quand il y a quelque chose qui sort au sujet du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi, ça serait les Mbappé. Et eux pensent que quand un truc sort sur eux, c’est Nasser qui fait sortir ça ».