Mercato : Evra, Benatia… Pogba répond pour son transfert à l’OM !

Jean de Teyssière

La décision est tombée pour Paul Pogba et finalement, il pourra rejouer dès le mois de mars 2025. Au départ, il était suspendu quatre ans pour dopage, mais cette sanction a été rabaissée à un an et demi. Désormais, il reste à savoir dans quel club il va rebondir et s’il est encore sous contrat avec la Juventus, son nom est régulièrement cité à l’OM. Le milieu a répond à la rumeur.

Malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison, l’OM a réussi à attirer de sacrés joueurs, comme Mason Greenwood, Pierre-Émile Hojbjerg ou encore Adrien Rabiot. Roberto De Zerbi dispose d’un effectif compétitif, qui pourrait le devenir encore plus si un champion du monde français rejoint les rangs marseillais…

«Je vais appeler Benatia»

Dans l’émission Rothen s’enflamme diffusée en début de mois sur RMC, Patrice Evra est revenu sur la suspension réduite de Pogba et son possible rebond à l’OM : « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l'OM ? Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte. »

«C’est trop tôt pour dire ça»

Dans une interview accordée à Free Foot, Paul Pogba a évoqué cette rumeur : « Est-ce que c’est possible de rejoindre l’OM ? C’est tonton Pat (Evra) qui l’a dit en rigolant. Mehdi Benatia est un très bon ami à lui, ils ont joué ensemble… Pat à aussi joué à Marseille. Aujourd’hui, c’est trop tôt pour dire ça. Je suis toujours sous contrat, que je respecte avec la Juventus. Je suis focus sur la Juve et c’est tout. »