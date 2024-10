Mercato : Une star bientôt au Real Madrid ? Son entraîneur sort du silence

Jean de Teyssière

Le Real Madrid pourrait refaire un coup à la Mbappé. Le club espagnol aimerait recruter libre Trent Alexander-Arnold la saison prochaine. Le latéral droit de Liverpool n’a pas encore prolongé son contrat et sera libre en juin prochain. Son entraîneur, Arne Slot, a évoqué la situation de son joueur.

Très discret durant le mercato, le Real Madrid parvient régulièrement à recruter des joueurs importants sans débourser d'indemnité de transfert. Dernier en date, Kylian Mbappé, arrivé libre du PSG cet été. Une situation qui pourrait bien se reproduire l’été prochain, avec une star évoluant outre-Manche…

Alexander-Arnold vers le Real Madrid ?

Si le Real Madrid entretient de bonnes relations avec Liverpool, il n’en demeure pas moins que le club espagnol souhaite recruter Trent Alexander-Arnold la saison prochaine. Libre, ce serait encore mieux, surtout qu’il n’a pas encore prolongé son contrat, qui se termine en juin prochain…

«Il y aura toujours des discussions»

En conférence de presse, Arne Slot, l’entraîneur de Liverpool, a fait le point sur ses internationaux et a botté en touche concernant son latéral droit : « Trent, Virgil, Salah étaient avec leurs équipes nationales... et Trent a marqué un coup franc fantastique. Même question, même réponse, il y aura toujours des discussions et c'est normal que vous ayez demandé. »