Mercato - PSG : Luis Enrique l’a poussé au départ ?

Thomas Bourseau

Entre Nordi Mukiele et Luis Enrique, ce n’est clairement pas l’amour fou. L’entraîneur du PSG n’est pas féru des qualités de l’international français et l’a sous-utilisé lors de la dernière ligne droite de la saison précédente. Un déclassement qu’a ressenti le défenseur droit qui s’en est allé en prêt au Bayer Leverkusen.

En juillet 2022, Nordi Mukiele mettait fin à une aventure de quatre saisons au RB Leipzig et décidait de retrouver l’élite du football français. Et pas n’importe où. Champion de France en titre, le PSG recrutait le natif de Montreuil contre la somme de 12M€.

Mercato - PSG : Un pote de Mbappé écarté par Luis Enrique ? https://t.co/r1Z0UTVyzC pic.twitter.com/j30XELv4ru — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Pas utilisé par Luis Enrique, Nordi Mukiele a plié bagage

Toutefois, Nordi Mukiele n’a pas pu concrètement faire son trou au Paris Saint-Germain comme il avait pu le faire de l’autre côté du Rhin à Leipzig. En l’espace de deux saisons, l’international français capé d’une sélection a effectué 45 apparitions sous le maillot parisien, mais une opération à l’ischio-jambiers a freiné sa progression, diminuant son temps de jeu. D’ailleurs, à l’arrivée de Luis Enrique le 5 juillet 2023, Mukiele a vite compris qu’il ne jouerait clairement pas les premiers rôles sous ses ordres. En attestent ses quatre titularisations seulement avec l’ex-coach du FC Barcelone en seconde partie de saison dernière comme souligné par Le Parisien.

«Vu qu’il jouait moins, il se renfermait un peu»

Ce qui l’a incité à quitter le PSG en prêt sans option d’achat pour le Bayer Leverkusen. Nordi Mukiele a donc retrouvé la Bundesliga qu’il aurait pu rejoindre quelques mois plus tôt en s’engageant au Bayern Munich pendant le mercato hivernal. Un habitué du Campus PSG a d’ailleurs assuré au Parisien que la diminution de son temps de jeu a eu un impact sur son état d’esprit au fil de la saison dernière. « C’est un mec facile d’accès et pas timide. Dès le début, on l’a senti à l’aise avec tout le monde, peu importe le statut des mecs. Il jouait à FIFA par exemple. Forcément, sur sa deuxième saison, vu qu’il jouait moins, il se renfermait un peu, mais on prenait du plaisir à le croiser à chaque fois ».