Mercato - PSG : la nouvelle pépite est dénichée, ce sera 100M€ ?

Arnaud De Kanel

Fidèle à sa stratégie de recruter au Portugal, Luis Campos a jeté son dévolu sur Joao Neves, jeune milieu de terrain prometteur du Benfica. Pour s'attacher les services du joueur de 19 ans, le club parisien n’a pas hésité à débourser près de 60M€, assortis de 10M€. Une opération qui illustre une nouvelle fois le lien étroit entre le PSG et le football lusitanien, un an après le transfert de Gonçalo Ramos en provenance du même club lisboète. Le PSG n’en est pas à son coup d’essai avec les talents portugais : Vitinha, arrivé du FC Porto, ou Manuel Ugarte, recruté au Sporting CP, en sont des exemples récents. Et Paris aurait bien pu enrichir encore un peu plus sa collection cet été, un autre nom ayant flirté avec le Parc des Princes avant que le dossier ne capote. Il s'agit de la pépite portugaise Geovany Quenda.

Le PSG a déjà dégaine pour Quenda

D’après les informations de A Bola, le Paris Saint-Germain s’est récemment positionné sur Geovany Quenda, jeune ailier prometteur du Sporting CP. Luis Campos, toujours attentif aux talents émergents du marché portugais, a tenté de profiter de son réseau pour anticiper l’explosion de ce prodige de 17 ans, déjà brillant en ce début de saison. Le PSG n’a pas traîné et a formulé une offre à hauteur de 45M€, soit l’équivalent de l’ancienne clause libératoire du joueur. Une somme ambitieuse, mais arrivée trop tard.

Une clause à 100M€

En effet, le Sporting avait verrouillé son joyau cet été en prolongeant son contrat jusqu’en 2027. Résultat : une nouvelle clause libératoire, désormais fixée à 100M€, au même niveau que celle de Viktor Gyökeres, l’autre star lisboète. Avec ce montant revu à la hausse, Paris se retrouve face à un mur. Reste à savoir si le club de la capitale reviendra à la charge ou s’il préférera réorienter ses ambitions ailleurs pour renforcer ses ailes.