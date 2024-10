Luis Campos menacé par le PSG ? Riolo balance tout !

Axel Cornic

Décidément, on en apprend un peu plus chaque jour concernant le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et surtout, sur le litige qui en a découlé. Ainsi, Luis Enrique aurait été poussé à choisir son camp par les dirigeants parisiens et cela semble également avoir été le cas de Luis Campos, conseiller sportif du club réputé proche de l’entourage de Mbappé.

Pendant que tout le monde se concentre sur l’énorme polémique lancée par la presse suédoise, Kylian Mbappé et le PSG ont réglé un problème très important. Les deux camps étaient en effet auditionnés par la commission paritaire des recours de la LFP ce mardi pour un litige concernant des impayés d’un total de 55M€, avec un verdict final qui devrait être livré le 25 octobre prochain.

A en croire les dernières révélations de Daniel Riolo, le PSG aurait essayé d’impliquer d’autres personnes dans ce dossier épineux, notamment l’entraîneur Luis Enrique. « Le PSG cherche absolument à prouver qu’il y a eu un accord et à faire témoigner des gens qui auraient entendu cet accord. Dans ces personnes-là, il y a l’entraîneur du club, qui de manière très classe et très digne, aurait refusé de témoigner faussement à ce sujet, en disant : “Je n’ai pas à entrer dans cette histoire-là, je ne suis pas au courant, je ne vais pas en parler” » a annoncé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.

Ce n’est pas tout, puisque le PSG aurait également demandé à Luis Campos de prendre position, dans ce litige qui l’oppose à Kylian Mbappé. « Il y a Luis Campos également à qui on aurait dit : “tu as bien entendu l’accord, il faut que tu témoignes”. Il est en fin de contrat et on l’a aussi menacé de l’écarter et de ne pas prolonger s’il n’allait pas dans le sens du club. Luis Campos aurait également refusé » a confié Daniel Riolo, dans l’After Foot de ce mardi soir. « Ce sont donc deux personnes qui n’ont pas été dans le sens de la direction. On verra ce que ça leur coûtera. Mais déjà là on voit à quel point le club est capable d’utiliser des manœuvres pour le moins pas nettes afin de salir l’image de Mbappé ».