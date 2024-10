Mercato - PSG : Un deal bouclé à la dernière minute

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Carlos Soler a fait ses valises. Pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, le milieu de terrain espagnol a rejoint Londres et le club de West Ham dans le cadre d’un prêt. Un départ qui s’est bouclé juste avant la clôture du marché des transferts. Soler est d’ailleurs revenu sur cette période de stress.

Aujourd’hui, Carlos Soler est un joueur de West Ham. Après deux saisons compliquées au PSG, l’Espagnol a été prêté chez les Hammers. Le milieu de terrain s’est ainsi envolé pour Londres à l’occasion du dernier mercato estival. Une affaire qui s’est réglée dans les derniers instants avant la clôture comme l’a confié Soler.

Transferts : Il signe au PSG pour Deschamps, c’est raté ! https://t.co/sgpagFwkrE — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

« Calme… mais en même temps non »

Interrogé par Marca, Carlos Soler s’est confié sur sa signature avec West Ham. Le joueur prêté par le PSG explique alors : « Nous étions en train de négocier. Quand on m’a dit que je pouvais voyager, je me suis senti soulagé. J'ai fini par signer 15 ou 20 minutes avant la fermeture du marché. Le contrat n’est arrivé que cinq minutes plus tôt. J'étais avec ma copine et mon représentant. Calme… mais en même temps non ».

« Je voulais un nouveau défi »

A propos de son départ du PSG, Carlos Soler a par ailleurs confié : « Je voulais quitter le PSG ? Oui, c’est la vérité. Je n’ai jamais reçu de nouvelles du club ou de l’entraîneur me disant qu’ils voulaient me faire partir. Mais l’année dernière a été compliquée à cause des minutes jouées et je suis à un bon âge pour profiter du football. Je voulais un nouveau défi, partir et joueur en Premier League ».