Deschamps et Luis Enrique risquent la prison !

La loi dispose que tout éducateur professionnel a l'obligation de posséder une carte professionnelle et, d'autre part, être enregistré auprès du ministère des Sports. Or, plusieurs entraîneurs ne détiennent pas le précieux sésame. C'est le cas de Didier Deschamps, mais aussi de Luis Enrique. Mais en coulisses, les démarches ont été entamées pour remédier à ce problème.

Nul n’est censé ignorer la loi. Pourtant, plusieurs Fédérations sportives s’exposent à des sanctions. Comme l’indique L’Equipe, de nombreux éducateurs sportifs ne respectent pas la législation en vigueur. Ils ont l’obligation de posséder une carte professionnelle et, d'autre part, être enregistrés auprès du ministère des Sports.

Deschamps ne respecte pas la loi

Or, plusieurs techniciens ne figurent pas au fichier national qui recense les cartes professionnelles. C’est le cas de Didier Deschamps, mais aussi de Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens, ou encore Cyril Moine, le préparateur physique. Le sélectionneur de l’équipe de France s’expose à une sanction pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende, selon le code du sport.

Luis Enrique aussi

Le quotidien sportif indique aussi que Luis Enrique est absent du fichier. Toutefois, une demande a été effectuée pour rétablir la situation. Éric Roy (Brest), Michel Der Zakarian (Montpellier) et Christophe Pélissier (Auxerre) sont aussi concernés.