Enquête pour viol : La mère de Mbappé lâche une grande révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé a-t-il été piégé ? L'enquête le dira. A l'heure actuelle, le joueur du Real Madrid est rentré à Madrid pour préparer la rencontre face au Celta Vigo. Mais par le biais de son entourage, l'international français a indiqué qu'il n'avait rien à se reprocher. Pour Christophe Dugarry, le clan Mbappé a forcément pris des précautions durant son voyage à Stockholm.

Le Real Madrid est au soutien de Kylian Mbappé. La tendance veut que le joueur participe au prochain match face au Celta Vigo samedi soir. Pourtant, il a été question de tout sauf de football ces derniers jours. Le parquet de Suède a annoncé avoir ouvert une enquête après une plainte pour viol et agression sexuelle. La jeune femme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, viserait expressement Mbappé, de passage à Stockholm il y a quelques jours pour profiter de la vie nocturne suédoise. L’enquête permettra de faire la lumière sur cette affaire et d’établir, ou pas, la culpabilité de l’international tricolore, qui continue de clamer son innocence.

Mbappé a pris des précautions ?

Sur le plateau de RMC, Christophe Dugarry se montre prudent en attendant les résultats de l’enquête. Mais le champion du monde 1998 n’imagine pas Mbappé négligent sur ce genre de sujets. « Les gens connus se sont adaptés à cette période Me Too. Il avait pris conscience de ce genre-là, il se doute que tous les gens ne sont pas tous là pour parler de ses beaux yeux. Il y a des gens qui peuvent être mal intentionnés. Donc je pense qu’ils ont pris le maximum de précautions » a-t-il déclaré.

La mère de Mbappé a vendu la mèche

L’ancien joueur est d’autant plus certain qu’il a eu l’occasion de discuter avec la mère de Kylian Mbappé lors du dernier Euro. « Je suis convaincu que même dans l’intimité, il y a un garde du corps devant la porte ou une caméra qui filme. Lorsque j’étais en Allemagne pour commenter l’Euro avec M6, je suis tombé sur la mère de Kylian Mbappé. A un moment, on a parlé de la relation de son fils qui n’est pas facile avec les autres. Et elle me disait que dans la nouvelle génération, c’était quelque chose qui était pris très au sérieux » a lâché Dugarry sur RMC.