Accusation de viol : Mbappé a pris une décision, son clan balance !

Amadou Diawara

De retour à Madrid après une escapade en Suède la semaine dernière, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Les faits présumés auraient eu lieu dans un hôtel du centre ville de Stockholm, où le joueur français a séjourné. Alors que ce scandale a déjà fait beaucoup de bruit, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas s'exprimer avant une éventuelle confrontation avec la justice suédoise.

Non-convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a profité de la dernière trêve internationale et de ses jours de repos accordés par le Real Madrid pour faire une escapade en Suède. Toutefois, à en croire la presse locale, le capitaine des Bleus serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle, et ce, pour des faits ayant eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à l'intérieur d'un hôtel du centre ville de Stockholm dans lequel il résidait.

«Sa tête va exploser», le scandale de trop pour Mbappé ? https://t.co/7IepjPiMGE pic.twitter.com/jkm9rWyf1H — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

Mbappé va rester muet

Très vite, Kylian Mbappé a dénoncé une fake news sur son compte X. « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard », a-t-il posté ce lundi après-midi. Depuis, l'ancien joueur du PSG ne s'est pas exprimé sur ce scandale, et à en croire son avocate, il ne devrait pas le faire avant de se retrouver potentiellement face à la justice suédoise.

«Il garde la primauté de ses explications à la justice suédoise»

« Kylian Mbappé ? Il garde la primauté de ses explications, le cas échéant, à la justice suédoise. (Je dénonce) fermement les allégations des médias laissant entendre que Kylian Mbappé s’est exprimé sur le déroulé de son voyage à Stockholm », a déclaré Me Marie-Alix Canu-Bernard, l'avocate de Kylian Mbappé, lors d'un entretien accordé à l'AFP ce jeudi après-midi. Reste à savoir si le numéro 9 du Real Madrid sera finalement convoqué par la justice suédoise.