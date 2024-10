Transferts : Il signe au PSG pour Deschamps, c’est raté !

Thomas Bourseau

Nordi Mukiele aurait pu être le latéral droit que Didier Deschamps n’a pas en équipe de France. Le sélectionneur a quasiment toujours aligné un défenseur central de formation à ce poste depuis la Coupe du monde 2018. Mukiele a tenté de mettre toutes les chances de son côté grâce au PSG, en vain.

Malgré sa polyvalence et le manque de choix au poste de latéral droit de métier, Nordi Mukiele n’a jamais fait l’unanimité aux yeux de Didier Deschamps qui a longtemps compté sur Benjamin Pavard, défenseur central de formation, à cette position en équipe de France. À présent, c’est Jules Koundé qui bénéficie de la place de titulaire bien qu’il soit initialement aussi un joueur axial.

Une sélection seulement avant le PSG

En septembre 2021, face à la Finlande, Nordi Mukiele est aligné au poste d’arrière latéral dans le couloir droit du onze de départ de l’équipe de France. Et c’est tout. Pourtant performant avec le RB Leipzig, Mukiele quitte donc le club allemand pour le PSG à l’été 2022. Ce qui aurait dû dans son esprit maximiser ses chances d’enchaîner les rassemblements avec la sélection tricolore comme Le Parisien l’a assuré dans ses colonnes du jour ce samedi.

Transfert de 12M€ au PSG, le plan de Mukiele a échoué

Néanmoins, malgré sa présence au PSG et un premier exercice plutôt convaincant sous Christophe Galtier, Nordi Mukiele n’est pas rappelé par Didier Deschamps en équipe de France. L’une des causes peut résider en sa blessure à l’ischio-jambiers d’une jambe qui lui vaut une opération et un déclassement au PSG avec la nomination de Luis Enrique en juillet 2023 et encore plus en équipe de France…